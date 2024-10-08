Глава Архангельской области предложил изменить подход к борьбе с мусором

МОСКВА, 8 октября, ФедералПресс. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на пленарном заседании Российского экологического форума высказал предложения по совершенствованию системы обращения с ТКО.
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