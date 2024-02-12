Полковник СБУ Стариков: увольнение Залужного вызывает вопросы

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что кадровые перестановки в руководстве ВСУ понижают уверенность украинских командиров в своем начальстве, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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