Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям

Продавцы будут вправе потребовать предъявить документы от несовершеннолетнего, желающего купить такой напиток Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, запрещающий с 1 марта 2025 года продажу энергетиков и других безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, сообщается на сайте нижней палаты парламента.