Чем заняться дома: приключения курицы, каменный век и Иван Ургант

На домашних экранах «Опустевший город» 11 сентября исполнилось 25 лет со дня терактов в Нью-Йорке. Драма «Опустевший город» Майка Байндера («Видимость гнева») осмысляла эту трагедию в 2007-м.
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