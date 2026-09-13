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Царьград

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Джо Чжу сообщает: дом детства Трампа продан за $1,93 млн

Джо Чжу сообщает: дом детства Трампа продан за $1,93 млн

Дом, в котором Дональд Трамп жил до четырехлетнего возраста, был продан за $1,93 млн. Недвижимость в Ямайка-Эстейтс, Нью-Йорк, первоначально приобрел девелопер Томми Лин, вложивший в её ремонт более $500 тыс.

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