Существенные уступки: США встретятся в Саудовской Аравии не только с Украиной, но и с Россией – CNN

Обещания действующего главы Белого дома о том, что он может скоро положить конец конфликту на Украине, сказанные им во время предвыборной кампании, уже стали мощным оружием в руках оппонентов президента-республиканца.
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