Название курса: Разработчик игр на Unreal Engine 4 с нуля до Middle (вкл для SEO) Школа: Skillbox Направление / специальность: Игры Формат обучения: Онлайн / Доступ к урокам Уровень: начинающий Документы: сертификат / диплом Кому подходит: новички без опыта / начинающий с небольшим опытом Рейтинг 9,7 / 10 Подробнее про курс Программа курса Разработчик игр […] The post Курс Разработчик игр на Unreal Engine 4 с нуля до Middle (вкл для SEO) от Skillbox appeared first on Онлайн-курсы .