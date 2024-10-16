Вопреки всем санкциям: Российский банк впервые стал вторым среди всех банков мира

Сбер впервые стал вторым среди всех банков мира. Несмотря на уход компаний и вендоров, благодаря собственным технологическим разработкам Сбер не только сохранил сохранил место в первой тройке в мировом рейтинге крупнейших эквайеров, но и переместился с третьей строчки на вторую.