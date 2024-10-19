🍀На «Зелёном фестивале» в Судаке больше 30 фермерских хозяйств представили экологичную продукцию Среди товаров – мёд, сыры, молочные продукты, масла, травяные сборы и многое другое.
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🍀На «Зелёном фестивале» в Судаке больше 30 фермерских хозяйств представили экологичную продукцию Среди товаров – мёд, сыры, молочные продукты, масла, травяные сборы и многое другое.