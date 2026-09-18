Житель Чукотки бросил рыбалку и примчался на выборы ради 100 процентов явки

В селе Нешкан на Чукотке участковая комиссия №49 оказалась в шаге от абсолютной явки. До отметки в 100% не хватало одного избирателя: Сергея Петровича Утека, который в этот момент находился на рыбалке, передает РИА Новости.
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