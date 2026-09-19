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Тульские новости

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Тула принимает фестиваль, посвященный музыкальным династиям и преемственности

Тула принимает фестиваль, посвященный музыкальным династиям и преемственности

В Туле стартовал уникальный музыкальный фестиваль «Музыка. Династия. Семья». Мероприятие полностью посвящено одной из ключевых и душевных тем в искусстве — преемственности поколений, семейным связям и великим музыкальным династиям.

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