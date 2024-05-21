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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ИИ превратил Гарри Поттера, Русалочку, Шреддера, Бэтмена, Хоумлендера и Чело...

ИИ превратил Гарри Поттера, Русалочку, Шреддера, Бэтмена, Хоумлендера и Чело...

ИИ превратил Гарри Поттера, Русалочку, Шреддера, Бэтмена, Хоумлендера и Человека-паука в персонажей Mortal KombatПользователь DeviantArt с ником wazzy88 решил при помощи нейросети превратить персонажей известных игр, сериалов фильмов и мультфильмов в героев знаменитой серии файтингов Mortal Kombat.

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