Военное обозрение

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В городе Жанаозен на юго-западе Казахстана, откуда начались массовые протесты в прошлом году, вновь проходят митинги

В городе Жанаозен на юго-западе Казахстана, откуда начались массовые протесты в прошлом году, вновь проходят митинги

После того как вроде стабилизировалась внутренняя ситуация в Грузии, где недавно прокатилась волна массовых протестов, очередным очагом напряженности может стать другая граничащая с РФ бывшая Советская республика.

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