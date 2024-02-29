Бийский школьник помог полицейским поймать виновника ДТП

Пятиклассник стал очевидцем аварии и рассказал сотрудникам ГИБДД о нарушителе В Бийске школьник помог полицейским найти виновника ДТП, который скрылся с места происшествия, сообщили в МВД Алтайского края.
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