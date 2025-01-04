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НХЛ. «Вашингтон» примет «Рейнджерс», «Каролина» против «Миннесоты», «Коламбус» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» в гостях у «Лос-Анджелеса»

НХЛ. «Вашингтон» примет «Рейнджерс», «Каролина» против «Миннесоты», «Коламбус» сыграет с «Сент-Луисом», «Тампа» в гостях у «Лос-Анджелеса»

«Каролина» сыграет с «Миннесотой», «Коламбус» – с «Сент-Луисом», «Торонто» будет противостоять «Бостону», «Тампа» проведет гостевой матч с «Лос-Анджелесом».

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