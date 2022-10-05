Север Пресс

11 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Ломоносов
    Другой ему говорит "В следующей жизни отдохнёшь!"                        -Да ты мне тоже самое в прошлой говорил!ВЦИОМ: 90% россия...
  • Александр Ломоносов
    Вспомнился анекдот на эту тему:.                                                           Разговаривают два буддиста...ВЦИОМ: 90% россия...
  • Степан Капуста
    Естественный отбор...На Ямале на факто...

Жителям Ямала предлагают анонимно ответить на вопросы о жизни и работе в регионе

Жителям Ямала предлагают анонимно ответить на вопросы о жизни и работе в регионе

В интересном и важном опросе «Арктика и смена места жительства» приглашают поучаствовать ямальцев. Его проводит Проектный офис развития Арктики (ПОРА) для тех, кто постоянно или временно живет и работает в регионах, входящих в Арктическую зону РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх