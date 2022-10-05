Жителям Ямала предлагают анонимно ответить на вопросы о жизни и работе в регионе

В интересном и важном опросе «Арктика и смена места жительства» приглашают поучаствовать ямальцев. Его проводит Проектный офис развития Арктики (ПОРА) для тех, кто постоянно или временно живет и работает в регионах, входящих в Арктическую зону РФ.
В интересном и важном опросе «Арктика и смена места жительства» приглашают поучаствовать ямальцев. Его проводит Проектный офис развития Арктики (ПОРА) для тех, кто постоянно или временно живет и работает в регионах, входящих в Арктическую зону РФ.
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