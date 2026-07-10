⚡️ Два БПЛА сбили над Севастополем Дроны уничтожили в районе Северной стороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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⚡️ Два БПЛА сбили над Севастополем Дроны уничтожили в районе Северной стороны, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.