В Перу предложили закон о смертной казни для коррупционеров и насильников

Законопроект, предлагающий внести поправки в конституцию Перу, включив в нее больше тяжких преступлений, караемых смертной казнью, в том числе незаконный оборот наркотиков, коррупцию и изнасилование несовершеннолетних, внес на рассмотрение конгресса депутат от Социалистической партии Альфредо Париона.
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