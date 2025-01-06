В Перу предложили закон о смертной казни для коррупционеров и насильников

Законопроект, предлагающий внести поправки в конституцию Перу, включив в нее больше тяжких преступлений, караемых смертной казнью, в том числе незаконный оборот наркотиков, коррупцию и изнасилование несовершеннолетних, внес на рассмотрение конгресса депутат от Социалистической партии Альфредо Париона.