В Хабаровске будут судить мошенников за аферы с «мертвыми душами»

В Хабаровске следователи установили, что преступники подыскивали квартиры умерших собственников без наследников и подготавливали поддельные документы, при этом изменяя свои паспортные данные для подстраховки.
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