Республиканцы раскритиковали Байдена из-за реакции на дело Трампа

Президент США Джо Байден улыбнулся в ответ на вопрос журналистки об уголовном деле против кандидата в американские президенты Дональда Трампа, в результате политик подвергся критике со стороны членов Республиканской партии.
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