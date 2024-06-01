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Республиканцы раскритиковали Байдена из-за реакции на дело Трампа

Республиканцы раскритиковали Байдена из-за реакции на дело Трампа

Президент США Джо Байден улыбнулся в ответ на вопрос журналистки об уголовном деле против кандидата в американские президенты Дональда Трампа, в результате политик подвергся критике со стороны членов Республиканской партии.

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