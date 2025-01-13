Руководитель африканского департамента Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Анатолий Башкин проинформировал о том, что власти Киева и западных держав делают всё возможное ради того, чтобы помешать Москве реализовывать свои планы в местных государствах.
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