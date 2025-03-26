Пляж за старым зданием кадетского корпуса не будут закрывать для отдыхающих на время обустройства. Работы здесь растянутся на весь пляжный сезон - до 1 августа.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Пляж за старым зданием кадетского корпуса не будут закрывать для отдыхающих на время обустройства. Работы здесь растянутся на весь пляжный сезон - до 1 августа.