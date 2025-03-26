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Новости Омска

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Пляж за старым зданием кадетского корпуса не будут закрывать для отдыхающих на

Пляж за старым зданием кадетского корпуса не будут закрывать для отдыхающих на время обустройства. Работы здесь растянутся на весь пляжный сезон - до 1 августа.

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