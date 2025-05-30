Сотрудники ГУ МВД России по СКФО в преддверии Дня защиты детей навестили воспитанников Центра содействия семейному воспитанию в городе Владикавказе

В канун Дня защиты детей сотрудники ГУ МВД России по СКФО и ВОГОиП МВД России побывали в гостях у ребят, воспитывающихся в Центре содействия семейному воспитанию в городе Владикавказ «Хуры Тын», что в переводе с осетинского означает «Луч солнца».
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