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“Признать – значит предать Родину”: Собчак прокомментировала включение Земфиры* в список иноагентов

Известная ведущая и журналист Ксения Собчак негативно отозвалась о включении певицы Земфиры* в реестр иностранных агентов Министерством юстиции России.

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