Военное обозрение

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На Ореховском направлении Запорожского фронта уничтожена вражеская ДРГ, пытавшаяся захватить наш опорник

На Ореховском направлении Запорожского фронта уничтожена вражеская ДРГ, пытавшаяся захватить наш опорник

Термин «контрнаступление», которым описываются попытки ВСУ с начала июня безуспешно прорвать оборону ВС РФ на нескольких участках фронта, не совсем уместен.

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