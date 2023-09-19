Резиденты СПВ создали точки притяжения для местных туристов и привлекают иностранных

Налоговые льготы, преференции, комплексное сопровождение со стороны Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), работающей под руководством Минвостокразвития России, позволяют резидентам свободного порта Владивосток (СПВ) в короткие сроки и экономно строить предприятия и предоставлять услуги и продукцию.