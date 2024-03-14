Франц Клинцевич: Игнорировать слова Буданова о подготовке операции в Крыму нельзя

Заявление глава ГУР Украины Кирилла Буданова *, скорее всего, сделано не просто так. Киев заставляет Москву нервничать, поскольку такие вещи говорятся тогда, когда уже все согласовано, отработано и, возможно, назначена дата, отметил в беседе со «Свободной Прессой» военный эксперт, председатель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.