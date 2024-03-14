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Франц Клинцевич: Игнорировать слова Буданова о подготовке операции в Крыму нельзя

Франц Клинцевич: Игнорировать слова Буданова о подготовке операции в Крыму нельзя

Заявление глава ГУР Украины Кирилла Буданова *, скорее всего, сделано не просто так. Киев заставляет Москву нервничать, поскольку такие вещи говорятся тогда, когда уже все согласовано, отработано и, возможно, назначена дата, отметил в беседе со «Свободной Прессой» военный эксперт, председатель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

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Комментарии
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Алексей Тан
Руцкой.... боевой офицер!!!... а &quot;Клинцевичи&quot;, только там присутствовали...
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22 час.
ВВ
Владимир Витковский
Леха, тупое быдло, пасть бандерлохскую закрой, дерьмо выпадает, КЛИНЦЕВИЧ- боевой офицер, ты- пропиндосовская косорылая гнида.
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19 час.
ИП
Игорь Петров
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7 час.

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