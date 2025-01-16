Штурмовики рассказали про тактические уловки при освобождении Песчаного

Корреспондент нашего телеканала Анастасия Авсюк пообщалась с российскими штурмовиками, участвовавшими в освобождении населенного пункта Песчаное на территории Донецкой Народной Республики: https://tvzvezda.
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