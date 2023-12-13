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Был штаб НАТО и сплыл: В польском госпитале нет мест после ударов по Киеву

Был штаб НАТО и сплыл: В польском госпитале нет мест после ударов по Киеву

Удары по Киеву и области на этот раз оказались эффективными и в то же время печальными для НАТО.Спустя несколько дней после внезапных атак ВКС России, в том числе по Киеву и области, были раскрыты любопытные детали.

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Комментарии
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Олег Тимофеев
Согласен штабы слабое место НАТО.
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2 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Пусть управляют удаленно.
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2 час.

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