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Наибольшей популярностью среди маркетплейсов у покупателей в ноябре 2022 года пользовался «Яндекс

Наибольшей популярностью среди маркетплейсов у покупателей в ноябре 2022 года пользовался «Яндекс

﻿﻿Яндекс.Маркет лидирует Яндекс.Маркет был самой популярной торговой площадкой среди покупателей в ноябре 2022 года.

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