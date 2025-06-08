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Расчёты БПЛА «Центра» сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Расчёты БПЛА «Центра» сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Российские военнослужащие расчётов БПЛА соединения спецназначения группировки войск «Центр» сорвали ротацию личного состава ВСУ на Красноармейском направлении в зоне спецоперации, передаёт Минобороны России.

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