Расчёты БПЛА «Центра» сорвали ротацию ВСУ на Красноармейском направлении

Российские военнослужащие расчётов БПЛА соединения спецназначения группировки войск «Центр» сорвали ротацию личного состава ВСУ на Красноармейском направлении в зоне спецоперации, передаёт Минобороны России.
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