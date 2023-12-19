Ученые создали новую энергоустановку на основе протонно-керамических топливных элементов

Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) совместно с коллегами из РАН представили проект энергоустановки на основе протонно-керамических топливных элементов в составе российской научной группы, сообщает Neftegaz.
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