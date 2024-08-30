Русская весна
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Русская весна

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Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт была вынуждена прервать выступление на предвыборном митинге в Эрфурте после того, как неизвестный попытался облить ее красной краской.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
Просто очередная больная свиным гриппом дикая  хохлосвинья которая подлежит только уничтожению !
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17 час.

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