В Киеве заявили, что мобилизуют украинцев столько, сколько надо «в любом случае»

Начальник Управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в четверг, 21 декабря, заявил, что государство наберет необходимое количество людей в ВСУ в любом случае, – сообщают украинские СМИ.
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