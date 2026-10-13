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Мировое обозрение

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Захарова обвинила Запад в попытке возродить морское пиратство

Захарова обвинила Запад в попытке возродить морское пиратство

Главное в тезисах: Обвинение прозвучало: официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о попытках Запада возродить морское пиратство через захваты танкеров в международных водах.

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