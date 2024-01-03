Игорь Шишкин: Поражение Украины станет крахом Евросоюза

Политолог объяснил, почему первый раунд гибридной войны уже проигран Западом Павел Еськов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Игорь Шишкин Самостийный политолог Вадим Карасев высказал мнение, что Украина и Запад постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии