Правительство России передало ДОМ.РФ 16,5 га под застройку

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о передаче ДОМ.РФ более 16,5 га земли в 11 регионах. Инвесторы получат площадки для застройки и памятники архитектуры в Московской и Томской областях для восстановления.
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