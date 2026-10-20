В "Гиредмете" разработали технологию производства высокочистого нитрата таллия, который нужен для электронной промышленности, сообщает "Страна Росатом" 20 октября 2026 года, во вторник.
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