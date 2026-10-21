Как часто мы задаемся вопросом: сколько граммов муки в стакане или сколько грамм в ложке? Даже если у вас нет кухонных весов, можно выйти из положения! Воспользуйтесь нашей статьей перевода мер и весов для жидкостей и сыпучих продуктов.