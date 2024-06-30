Взятка ради помощи бойцам СВО

По информации издания kommersant.ru, следствие завершило расследование уголовного дела Сергея Кончакова, бывшего руководителя Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел Орловского района.
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