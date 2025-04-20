Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с Папой Франциском в Ватикане

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Ватикан, где провёл встречу с Папой Римским Франциском. Вансу также удалось обсудить международные вопросы с кардиналом Пьетро Паролином и монсеньором Полом Ричардом Галлахером.
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