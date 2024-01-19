В Петербурге восемь "черных риелторов" забрали квартиру у онкобольного и довели его до смерти

Полиция расследует дело об передаче недвижимости мошенникам по заявлению брата умершего.В Петербурге полиция проводит проверку по заявлению от брата мужчины, который переписал свою квартиру малознакомым людям, а затем принял решение уйти из жизни.
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