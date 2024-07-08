Модернизация ВП поддержит ВВП. На 10 триллионов. Время БАМ: когда стратегические цели оправданы экономическими эффектами

Экономическая эффективность БАМа ставилась под сомнение на протяжении всей его истории. С самого начала было понятно, что строительство и дальнейшая эксплуатация железной дороги в глубине неосвоенной человеком сейсмоопасной территории с исключительно суровым климатом, сложным рельефом и вечной мерзлотой обойдётся экономике страны колоссальными затратами.