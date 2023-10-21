CNN: Байден в Израиле задал непростые вопросы о стратегии в войне с ХАМАС

Соединенные Штаты позволяют Израилю принимать самостоятельные решения относительно сроков и стратегии в войне с ХАМАС, однако президент Джо Байден высказал свою точку зрения по этому вопросу во время визита в еврейское государство.
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