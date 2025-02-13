Вашингтон наложил санкции на генпрокурора МУС, который выдавал ордер на арест Путина

Пресс-служба американского Минфина сообщила, что США ввели санкции против генерального прокурора Международного уголовного суда (МУС), гражданина Великобритании Карима Хана, причастного к выдаче ордеров на арест президента России Владимира Путина.
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