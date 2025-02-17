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Четверых украинских военных обвинили в терактах в трех районах Курской области

Четверых украинских военных обвинили в терактах в трех районах Курской области

Следственный комитет России (СКР) завершил следственные действия по делу против военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артема Мироненко, Олега Патабенко, Владимира Добижа и военнослужащего 103-й отдельной бригады территориальной обороны Сергея Козуба.

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