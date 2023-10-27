Бочкарев: в ТиНАО в 2024 году построят школу-гигант с двумя спортзалами

Школу на 1100 учеников с двумя спортзалами и ИТ-полигоном планируется ввести в эксплуатацию в следующем году на территории Новомосковского округа Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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