Бочкарев: в ТиНАО в 2024 году построят школу-гигант с двумя спортзалами

Школу на 1100 учеников с двумя спортзалами и ИТ-полигоном планируется ввести в эксплуатацию в следующем году на территории Новомосковского округа Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.