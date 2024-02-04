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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Путин призвал восстановить советские трудовые ордена. А где логика при капитализме

Президент вспомнил про орден Трудового Красного Знамени, и заявил, что «это нужно восстанавливать». «В советское время, вы знаете, были ордена, которыми отмечали людей за трудовую доблесть, Орден Трудового Красного знамени и много других поощрений.

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