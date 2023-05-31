В Самарской области от отравления угарным газом один человек погиб и двое пострадали

В настоящий момент следственные органы проводят проверку по факту трагического происшествия.Как стало известно, в ночь с 29 на 30 мая в одно из квартир в доме по улице 3-го Октября на территории города Октябрьск было найдено тело 31-летнго мужчины.
В настоящий момент следственные органы проводят проверку по факту трагического происшествия.Как стало известно, в ночь с 29 на 30 мая в одно из квартир в доме по улице 3-го Октября на территории города Октябрьск было найдено тело 31-летнго мужчины.
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