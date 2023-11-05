Директор SHAMAN назвал красную кнопку на концерте певца частью шоу

Директор певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Александр Качан в беседе с изданием «Подъем» прокомментировал фрагмент выступления артиста, на котором он нажимает на большую красную кнопку в чемоданчике, после чего на сцене включается пиротехника.